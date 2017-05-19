На Северном флоте начался сбор руководящего состава

Сегодня в Североморске начался учебно-методический сбор руководящего состава Северного флота. Традиционно это мероприятие проводится перед началом нового периода обучения для определения основных направлений служебной деятельности командующих объединениями, командиров и начальников штабов соединений, начальников органов военного управления флота.

Одной из основных целей сбора, который проходит под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, станет рассмотрение вопросов совершенствования методов работы руководящего состава по управлению группировками подчиненных сил и межвидовыми группировками войск при решении задач обеспечения военной безопасности государства, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также планируется выработать единство взглядов по работе органов военного управления объединенного стратегического командования Северного флота относительно методов работы руководящего и оперативного состава флота и объединений по организации применения межвидовых группировок сил и войск, в том числе и при решении задач во взаимодействии с органами государственной власти, силовыми структурами, соединениями и частями других видов и родов Вооруженных сил России.

Запланировано проведение нескольких учебно-методических мероприятий, в том числе контрольные занятия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для ознакомления участников сбора с современным уровнем развития военной техники, стоящей на вооружении частей и подразделений Северного флота, на период проведения мероприятия в соединении ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота развёрнута выставка образцов военной техники, вооружения и специальных средств.