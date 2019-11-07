На Северном флоте начался учебно-методический сбор штурманов

В штабе Северного флота под руководством временно исполняющего должность главного штурмана флота капитана 2 ранга Юрия Шахрая прошёл первый этап учебно-методического сбора флагманских штурманов соединений и объединений флота. В нём приняли участие более 30 офицеров штурманской специальности.

Сбор является ежегодным. Он традиционно проходит в конце учебного года для того, чтобы подвести итоги работы штурманской службы Северного флота и определить приоритетные задачи на новый период боевой подготовки. Основной целью учебно-методического сбора является совершенствование работы флагманских штурманов, выработка у них единства понимания в вопросах обеспечения безопасности мореплавания.

В ходе сбора проводится проверка готовности флагманских штурманов к решению поставленных задач на 2020-й учебный год и уровень их подготовки к приёму зачётов у командного состава кораблей и соединений на допуск к самостоятельному управлению кораблём (судном) в море. Флагманские специалисты обмениваются служебным опытом, в том числе в области эксплуатации и практического применения новых морских навигационных средств надводных кораблей и судов, а также подводных лодок.

Практические занятия пройдут на борту фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». На кораблях специалисты штурманской службы ознакомятся с методикой проведения тренировок по безопасности мореплавания и организацией осмотра штурманской боевой части.

Заключительный этап учебно-методического сбора штурманов состоится на базе гидрографической службы Северного флота, где они ознакомятся с особенностями навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения действий сил флота в 2019 году, а также обсудят проблемные вопросы в этой области и пути их решения в ближайшей перспективе.