Мурманская область. Арктика18.01.19 09:15
На Северном флоте определят лучших рукопашных бойцов
19 января в спортивном комплексе «Старт» в Североморске пройдет флотский чемпионат по армейскому рукопашному бою (АРБ).
В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов из 11 команд, представляющих основные объединения, соединения и отдельные воинские части Северного флота. Они будут состязаться в семи весовых категориях. Отбор бойцов на турнире будет проводиться по олимпийской системе.
Из победителей и призеров чемпионата Северного флота будет сформирована команда, которая выступит на межфлотских и всеармейских соревнованиях, сообщает пресс-служба СФ.
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