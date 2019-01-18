На Северном флоте определят лучших рукопашных бойцов

19 января в спортивном комплексе «Старт» в Североморске пройдет флотский чемпионат по армейскому рукопашному бою (АРБ).

В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов из 11 команд, представляющих основные объединения, соединения и отдельные воинские части Северного флота. Они будут состязаться в семи весовых категориях. Отбор бойцов на турнире будет проводиться по олимпийской системе.

Из победителей и призеров чемпионата Северного флота будет сформирована команда, которая выступит на межфлотских и всеармейских соревнованиях, сообщает пресс-служба СФ.