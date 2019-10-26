На Северном флоте открывается новый хоккейный сезон

26 октября в Ледовом дворце города Мурманска торжественно откроется новый хоккейный сезон Северного флота. Церемонию проведёт командующий объединением вице-адмирал Александр Моисеев.

В турнире примут участие 22 команды Северной военной хоккейной лиги.

Начало чемпионата будет предварять товарищеская встреча между хоккеистами штаба и управления флота и сборной Северной военной хоккейной лиги.

Основными хоккейными мероприятиями флота в новом сезоне станут игры за Кубок командующего Северным флотом, которые пройдут в период с декабря 2019 года по март 2020 года, матчи отборочного этапа Ночной хоккейной лиги, первенство Мурманской области и блиц-турнир, посвященный празднованию Дня моряка-подводника.

Всего в новом хоккейном сезоне планируется сыграть более 300 матчей на 17 хоккейных площадках в гарнизонах флота. В прошлом сезоне было проведено 284 игры.