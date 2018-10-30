На Северном флоте отметили День моряка-надводника

В честь Дня моряка-надводника и 322-й годовщины создания Российского флота на надводных кораблях и подводных лодках Северного флота состоялись торжественные подъёмы Андреевского флага и флагов расцвечивания.

С праздником воинов-североморцев поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он отметил, что в нынешнем году надводная составляющая Северного флота была усилена новым фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большим десантным кораблём «Иван Грен». Также в состав флота вошли уникальный ледокол «Илья Муромец» и многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус».

Моряками-надводниками в 2018 году успешно выполнены сотни учебно-боевых задач в море и пройдены сотни тысяч морских миль. Высокий профессионализм и выучку продемонстрировали силы арктической группировки в очередном походе по морям Северного Ледовитого океана в ходе манёвров «Восток-2018».

Телеграммы с поздравлением командующего направлены на ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск», а также танкеры «Дубна» и «Кама», которые в настоящее время выполняют задачи дальних походов.