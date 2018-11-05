На Северном флоте отметили День народного единства

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих и гражданских специалистов воинских частей и учреждений флота с государственным праздником – Днём народного единства.

Поздравления командующего были переданы на корабли и суда, выполняющие задачи дальних походов в океанской зоне: экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск», морских танкеров «Кама» и «Дубна», а также на корабли, выполняющие плановые учебно-боевые задачи в ближней морской зоне.

В поздравлении командующий отметил важность сплочения всего народа и воинских коллективов в частности для решения важных государственных задач и укрепления страны.

«Патриотизм и готовность посвятить свою жизнь служению Родине всегда отличали русских воинов, мужество, стойкость и героизм которых поражали и приводили в трепет любого противника», - подчеркнул адмирал Николай Евменов в поздравлении.

В честь государственного праздника на кораблях и подводных лодках, Северного флота, находящихся в базах прошли торжественные построения с подъёмом государственного и военно-морского флагов, а также флагов расцвечивания.

А в это время более 50 музыкантов Ансамбля песни и пляски Северного флота, в том числе вокалисты и хореографическая группа, прибыли в Архангельск для того чтобы поздравить жителей города и военнослужащих частей флота дислоцированных в регионе с Днём народного единства.

Состоялись концерты для военнослужащих Беломорской военно-морской базы и жителей города Северодвинска.

Вчера в столице Поморья, на площади перед театром драмы, состоится митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота представят небольшую часть программы - несколько творческих номеров.

Как сообщает пресс-служба СФ, легендарный коллектив дал большой праздничный концерт в Дом народного творчества Архангельской области. Ансамбль представит северянам полюбившиеся публике произведения: от «Время, вперед!» Г. Свиридова и русской народной «Ой, то не вечер» до «Танца с саблями» А. Хачатуряна и «Утра туманного» А. Абазы.