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Мурманская область. Арктика18.03.18 14:45

На Северном флоте по случаю Дня моряка-подводника стартовал турнир по хоккею с шайбой

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов в главной базе СФ Североморске открыл турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника. В состязаниях принимают участие 17 команд кораблей, соединений и учреждений флота. В первой игре турнира, состоявшейся сразу после открытия, приняли участие команды «Армата» армейского корпуса и «Палубник» корабельного истребительного полка объединения ВВС и ПВО СФ. Победу со счётом 7:0 одержали сухопутчики.

Сегодня в гарнизонах Северного флота проходят сразу четыре матча. На площадке в Заозёрске сборная соединения подводных лодок «Медведи» играет со «Штурмом» — командой отдельной мотострелковой бригады. Военнослужащие одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец» и хоккеисты пограничного управления «Полярная звезда» встречаются на ледовой площадке в посёлке Кильдинстрой Мурманской области. В главной базе подводников Гаджиево команда подводных сил флота «Тайфун» скрещивает клюшки с хоккеистами «Альфы» — управления ядерного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Североморске команда штаба и управления Северного флота «К-21» противостоит «Спасателю» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. Заключительные игры, награждение победителей и призёров, а также закрытие турнира состоятся 25 марта.

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