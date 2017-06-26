На Северном флоте почтили память морских пехотинцев, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе

Сегодня в отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты Северного флота, дислоцированной в поселке Спутник Мурманской области, прошли мероприятия, посвященные памяти воинов, погибших во время контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1995, 1999–2000 гг. На территории соединения состоялось общее построение личного состава с выносом Боевого знамени. Прошёл митинг и поминальная лития. К монументу морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга, были возложены венки и цветы.

Памятные мероприятия с участием военнослужащих СФ и ветеранов боевых действий прошли также в Североморске возле мемориала североморцам, не вернувшимся с войны. Памятник был открыт по инициативе командования СФ и Североморского филиала Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

Традиция отдавать долг памяти морским пехотинцам, погибшим на Северном Кавказе, возникла 26 июня 1996 года. Тогда на территории отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты СФ был установлен монумент погибшим военнослужащим.

Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты СФ дважды в 1995 и один раз в 1999–2000 годах выполнял боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Воины-североморцы с честью выполнили свой долг.

В период командировок в «горячие точки» морскими пехотинцами лично командовал начальник береговых войск СФ Герой России генерал-майор Александр Отраковский. Именно благодаря его грамотному руководству потери среди «черных беретов» были минимальны. Во время проведения контртеррористической операции погибли 82 североморца.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Северном Кавказе, более 2 тысяч военнослужащих СФ были награждены орденами и медалями, 10 человек удостоены звания Героя России, трое из них — генерал-майор Александр Отраковский, лейтенант Юрий Курягин и сержант Владимир Таташвили — посмертно.