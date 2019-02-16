На Северном флоте почтили память воинов-интернационалистов

В гарнизонах Северного флота вчера прошли памятные мероприятия, посвящённые 30-й годовщине вывода советского воинского контингента из Афганистана.

В главной базе флота – Североморске – торжественный митинг состоялся у памятника воинам-интернационалистам. В нём приняли участие командующий флотом адмирал Николай Евменов, глава города Североморска Владимир Евменьков, ветераны боевых действий в Афганистане и других горячих точках, представители духовенства, военнослужащие Североморского гарнизона, морские кадеты, юнармейцы, школьники и жители города.

Выступая на митинге, командующий флотом адмирал Николай Евменов подчеркнул преемственность поколений советских и российских воинов, их высокое чувство долга и чести, позволившее достойно выполнять поставленные задачи и оставить светлую память о своём подвиге.

«Советская и российская армия всегда приходила на помощь дружественным странам, когда они просили. Сегодня наши воины так же выполняют интернациональный долг в Сирии. Они защищают свою Родину на дальних рубежах, чтобы беда не перешагнула наши границы!» - сказал адмирал Николай Евменов.

Ветеран нескольких вооружённых конфликтов, начальник отдела береговых войск Северного флота полковник Анатолий Белезеко, отметил, что Советский Союз наряду с оказанием военной помощи афганскому народу создавал в республике социальную инфраструктуру, строил школы, детские сады и больницы. Подобного не делала ни одна страна.

Участники митинга почтили память павших воинов-интернационалистов минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику.