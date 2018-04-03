На Северном флоте подготовили 18 специальных групп сапёров для утилизации боеприпасов и борьбе с паводками

На одном из полигонов в Мурманской области в районе посёлка Щукозеро прошёл учебно-методический сбор с личным составом сапёрных подвижных групп разминирования. В ходе практической части сбора военнослужащие отработали действия по проведению инженерной разведки на местности, подготовке взрывоопасных объектов к разрушению подрывным способом, а также осуществили практические подрывы различных учебных взрывоопасных предметов. Особое внимание было уделено мерам безопасности при обращении с взрывчатыми веществами, подготовке и выполнении взрывных работ.

В мероприятии приняли участие сапёры арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты, отдельного морского инженерного батальона, а также сапёры отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил Северного флота. Всего было подготовлено 18 специальных групп сапёров, предназначенных для утилизации взрывоопасных предметов и борьбы с ледовыми заторами.

Подобные сборы военных инженеров Северного флота проходят на регулярной основе в зимнем периоде обучения накануне паводкоопасного сезона. Ежегодно сапёры подвижных групп разминирования занимаются инженерной очисткой участков местности на территории Мурманской области, где проходили бои времён Великой Отечественной войны, на которых в летний период случаются находки взрывоопасных предметов.