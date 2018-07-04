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Мурманская область. Арктика04.07.18 07:18

На Северном флоте подготовлен второй отряд комплексной экспедиции на Новую Землю

Военные и гражданские моряки отдельного спасательного отряда Северного флота завершили подготовку ко второму этапу комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля.

Как сообщает пресс-служба СФ, её участники отправятся к острову Южный на спасательном буксире СБ-523. Они обследуют места стоянок первых исследователей архипелага, военные объекты времён Великой Отечественной войны, отремонтируют стелу, установленную на месте лагеря Экспедиции подводных работ особого назначения ЭПРОН, которая спасала ледокольный пароход «Александр Сибиряков», севший на мель в бухте Каменка. Также североморцы установят мемориальную доску в память об экспедиции Петра Пахтусова на Новую Землю, завершившейся 185 лет назад.

Водолазы планируют провести обследование корпуса легендарного гвардейского эсминца «Гремящий», который на закате своей службы принимал участие в испытаниях ядерного оружия в районе Новой Земли. Кроме этого экспедиция выполнит практические исследования военно-технической направленности, проведёт подводные работы в бухтах и губах, а также экологический мониторинг окружающей среды.

Ряд исследований и практических работ будет выполнен во взаимодействии с военнослужащими Центрального полигона Минобороны России, которые несут службу на Новой Земле.

Работать экспедиции предстоит в сложных условиях. Сильные ветры и низкая температура воздуха возле арктического архипелага часто бывают даже в самый жаркий месяц лета. Участники похода запаслись теплыми вещами и подготовились к плаванию в условиях сложной ледовой обстановки.

Начнётся второй этап комплексной экспедиции уже через несколько дней с момента выхода спасательного буксира СБ-523 из главной базы Северного флота, а завершится перед главным праздником военных моряков – Днём Военно-морского флота.

 

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