На Северном флоте поднят флаг на двух рейдовых водолазных катерах
На главной базе Северного флота – Североморске – состоялась торжественная церемония подъёма флага поисково-спасательной службы на двух рейдовых водолазных катерах проекта 23040. С подъемом флага эти катера официально вошли в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование «Иван Швец» присвоено одному катеру приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России.
Церемония подъёма флага поисково-спасательной службы на рейдовых катерах комплексного аварийно-спасательного обеспечения прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и, по доброй морской традиции, пожелал семь футов под килем.
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также подшефные УПАСР – учащиеся 8 «Б» класса Североморского кадетского корпуса.
Ранее эти два рейдовые водолазные катера проекта 23040 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе Северного флота – Североморске.
Специалисты Северного флота отметили высокую эффективность данной техники для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил флота.
Катер проекта 23040 разработан нижегородским ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» в городе Бор для комплексного аварийно-спасательного обеспечения ВМФ. Он предназначен для выполнения водолазных работ на глубинах до
Как сообщает пресс-служба Северного флота, катер имеет стальной корпус усиленного ледового класса. Судно оборудовано носовым подруливающим устройством, что делает его более маневренным. На судне обеспечены комфортные условия для проживания экипажа и водолазной группы.
На катере установлен судовой водолазный комплекс, состоящий из комплекта водолазного оборудования, снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков.