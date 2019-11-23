На Северном флоте подведены итоги 2019 учебного года

Сегодня в Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета Северного флота, на котором были подведены итоги деятельности в 2019 учебном году.

Открывая заседание, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что уходящий год был для флота насыщен событиями боевой и оперативной подготовки, уникальными походами отрядов боевых кораблей и судов обеспечения в Арктику, Средиземное море и другие районы Мирового океана. Североморцы приняли участие в крупнейших за последние годы учениях ВМФ России «Океанский щит-2019», участвовали в отдельных эпизодах стратегических учений «Центр-2019» и «Гром-2019», провели ряд специальных учений.

В ходе Военного совета заместителями командующего флотом, начальниками управлений и служб были подведены итоги работы органов военного управления по поддержанию заданного уровня готовности к решению задач, итоги эксплуатации вооружения и военной техники, деятельность структур материально-технического обеспечения, финансово-экономической деятельности и военно-политической работы в 2019 году, а также сформулированы задачи на 2020 год.

Подводя итоги учебно-боевой деятельности в 2019 учебном году, вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что Северный флот еще раз подтвердил готовность решать поставленные задачи в Арктической операционной зоне и других районах Мирового океана.

По итогам 2019 учебного года на Северном флоте признаны лучшими: подводные силы (командующий — контр-адмирал Аркадий Романов), дивизия подводных лодок подводных сил под командованием контр-адмирала Аркадия Наварского, бригада кораблей охраны водного района под командованием капитана 1 ранга Михаила Титова, экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Карелия», которым командует капитан 1 ранга Антон Масленников, экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля, отдельная мотострелковая бригада, которой командует полковник Сергей Пелипай, и отдельный смешанный авиационный полк под командованием полковника Александра Приходько.

Как сообщает пресс-служба СФ, в заключение заседания Военного совета командующий Северным флотом поставил перед подчиненными задачи на новый учебный год. В числе приоритетных традиционно значатся мероприятия оперативной и боевой подготовки в Арктической зоне, подготовка к дальним походам в оперативно важные районы Мирового океана, освоение новой техники и обеспечение испытаний перспективного вооружения.

Вице-адмирал Александр Моисеев поблагодарил подчиненных за хорошую работу на протяжении учебного года и выразил уверенность в том, что флот и в следующем учебном году покажет достойные результаты.