На Северном флоте продолжается завоз зимовочных запасов в труднодоступные районы Крайнего Севера

На Северном флоте продолжается навигационный завоз зимовочных запасов в подразделения и части, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера. В эти пункты базирования флота уже завезено более 17,3 тысяч тонн грузов. План завоза, с учётом материальных средств уже отгруженных на суда, на настоящее время выполнен на 58,5%.

Завоз зимовочных запасов осуществляют несколько отрядов судов обеспечения Северного флота, в которые входят килекторные суда, морские буксиры и рейдовые буксирные катера, арендованные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов и котельного топлива.

Всего в рамках северного завоза 2019 года, который продлится до 1 октября, планируется доставить около 37 тысяч тонн различных материальных средств в более чем 60 подразделений и частей СФ и Минобороны России, дислоцированных в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере.