На Северном флоте продолжаются выставки в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019»

Во второй день региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2019» на Северном флоте продолжают работать выставки вооружения, военной и специальной техники на экспозиционных площадках в гарнизонах Североморске и Сафоново.

В посёлке морских пехотинцев Спутник для жителей Печенгского района Мурманской области были устроены показы боевых возможностей новых бронетранспортёров БТР-82А, которые на глазах у зрителей выдвигались на рубеж открытия огня и поражали мишени из 30-миллиметровых автоматических пушек на расстоянии до километра. На территории учебного центра соединения морской пехоты были оборудованы позиции для желающих испытать себя в стрельбе из автомата и пулемёта Калашникова.

На специально оборудованной площадке была выставлена боевая техника, стоящая на вооружении сухопутных и береговых войск, а двухзвенный гусеничный вездеход «Витязь», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и бронетранспортёр БТР-82А демонстрировали свои внедорожные возможности. Преодолевая искусственные и естественные препятствия.

Также для посетителей выставок форума «Армия-2019» были проведены показательные выступления рукопашных бойцов, проходящих службу в разведывательных подразделениях морской пехоты.

На боевых кораблях и судах обеспечения флота были подняты флаги расцвечивания в знак приветствия жителей Мурманской области, решивших посетить выставки форума «Армия-2019», в которых задействовано около 200 образцов вооружения и военной техники.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня, 30 июня, главные выставки вооружения и военной техники будут развёрнуты с 10 до 18 часов на территории филиала парка «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой. Там же состоятся выступления творческих коллективов Северного флота и города Мурманска и показные выступления рукопашных бойцов из сухопутных и береговых войск флота. Будет работать полевая кухня и пункт отбора на военную службу по контракту.

Командование Северного флота приглашает всех жителей города-героя Мурманска и всего Кольского Заполярья ознакомиться с экспозициями исторической и современной военной техники, сделать памятные фотографии и приобщиться к службе воинов-североморцев.

До парка Патриот можно добраться как на общественном, так и на личном транспорте. Для автовладельцев оборудована парковка.