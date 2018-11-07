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Мурманская область. Арктика07.11.18 09:41

На Северном флоте проходит контрольная проверка отдельной бригады морской пехоты

На Северном флоте началась комплексная контрольная проверка отдельной бригады морской пехоты по итогам  учебного года. Она  проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

В рамках проверки будут оценены степень подготовленности подразделений бригады к выполнению задач по предназначению, состояние  вооружения  и военной техники, запасов материальных средств, внутренней службы, планирование и проведение мероприятий по противодействию терроризму.

Большое внимание будет уделено практическим  действиям личного состава, привлекаемых к проверке  подразделений бригады, при приведении их в высшие степени боевой готовности, а также при проведении занятий по тактической, огневой, инженерной, технической, специальной и другим видам подготовки.

Контрольная проверка отдельной бригады морской пехоты Северного флота продлится несколько дней и будет проходить как в расположении соединения, так и на полигонах в Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, Отдельная Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты Северного флота  ведет свою историю с мая 1943 года, когда на базе 2-го отдельного батальона 67-й морской стрелковой бригады был сформирован 61-й стрелковый полк в составе 45-й стрелковой дивизии.

До сентября 1944 полк вёл оборонительные бои на Кестеньгском направлении в составе Карельского фронта. С 10 по 25 октября 1944 года принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, по итогам которой получил почетное наименование «Киркенесский», а 6 января 1945 года - награждён орденом Красного Знамени.

Морские пехотинцы Северного флота зарекомендовали себя беспрецедентными примерами мужества и героизма в годы Великой Отечественной войны. Традиции, заложенные в военные годы, свято чтятся и приумножаются сегодня. Уже в российский период истории 10 морских пехотинцев Северного флота удостоены звания Героя Российской Федерации, трое из них – посмертно.

В настоящее время на вооружении морских пехотинцев Северного флота стоят плавающие БТР-80 и МТЛБ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Нона», а также зенитно-ракетные комплексы «Стрела» и «Шилка».

Подразделения морских пехотинцев регулярно  выполняют задачи на полигонах Кольского полуострова, на арктических островах Северного Ледовитого океана, а также на кораблях и судах Северного флота в самых различных районах Мирового океана.

 

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