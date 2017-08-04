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Мурманская область. Арктика04.08.17 16:07

На Северном флоте проходит лагерный сбор подразделений радиационной, химической и биологической защиты

В районе посёлка Алакуртти Мурманской области проходит лагерный сбор подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединений и частей Северного флота. Сбор проходит под руководством начальника службы РХБ защиты флота капитана 1 ранга Сергея Михайлюка с целью совершенствования полевой выучки, а также проведения контрольных проверок подготовки личного состава подразделений РХБ защиты в летнем периоде обучения.

В мероприятии принимают участие роты и взводы РХБ защиты и РХБ разведки соединений армейского корпуса, морской пехоты, отдельной ракетно-артиллерийской бригады, объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота общей численностью около 150 человек со своим штатным вооружением, военной и специальной техникой.

На разных этапах сбора отрабатывается совершение марша механизированными колоннами от пунктов постоянной дислокации к месту проведения сборов, а также установка полевого лагеря и проведение полигонных работ, РХБ разведка и специальная обработка условно зараженных участков местности и другие специальные задачи, в том числе аэрозольное противодействие средствам воздушного нападения условного противника.

В ходе сбора осуществляется контроль и оценка физической подготовки военнослужащих. Планируется провести конкурсы по специальности и военно-спортивную эстафету, во время которой военнослужащие в спецодежде и средствах защиты пробегут кросс по пересеченной местности, преодолеют полосу препятствий, выполнят стрелковые упражнения, сборку-разборку автомата и проведут РХБ разведку.

По результатам сбора по совокупности оценок будет определено лучшее подразделение РХБ защиты Северного флота.

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