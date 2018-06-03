На Северном флоте проходит месячник «Армия против наркотиков!»

На Северном флоте начались плановые мероприятия месячника по профилактике наркомании «Армия против наркотиков!», стартовавшего одновременно с началом летнего периода обучения. Акция проводится во взаимодействии с управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области, региональным управлением военной полиции по Северному флоту, а также представителями медицинской и психологических служб флота.

В течение июня с участием военнослужащих соединений и объединений Северного флота пройдут различные информационно-воспитательные мероприятия по профилактике наркомании: беседы, круглые столы, индивидуальные психолого-педагогические тренинги, демонстрация видеоматериалов по профилактике наркомании.

В частях и на кораблях Северного флота спланирована работа представителей Управления ФСКН России по Мурманской области, военной полиции, руководителей военных следственных отделов с целью разъяснения действующего законодательства и повышения правовой грамотности военнослужащих о юридической ответственности за употребление и распространение наркотических средств, психотропных веществ.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе месячника «Армия против наркотиков!» специалисты по профилактике употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ будут применять методики, средства экспресс-тестирования, диагностики, а также мониторинга психического здоровья военнослужащих на всех этапах прохождения службы. Также будут проводиться внезапные выборочные обследования военнослужащих на предмет употребления психоактивных веществ.