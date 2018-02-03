На Северном флоте проходит месячник сплочения воинских коллективов

На Северном флоте начался месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Его основной целью является укрепление правопорядка и воинской дисциплины во всех подразделениях кораблей и береговых воинских частей флота. В первый день месячника во всех соединениях состоялись общие построения личного состава, в ходе которых командиры объявили подчинённым цели и задачи, проводимых мероприятий по сплочению воинских коллективов.

В Беломорской военно-морской базе построение состоялось на территории соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок. Перед подводниками выступил командир БелВМБ контр-адмирал Аркадий Романов. Он отметил, что главная задача месячника – обеспечить заданный уровень боевой готовности и точно выполнять законодательство Российской Федерации.

«Только через сплоченный воинский коллектив можно решить поставленные вышестоящим командованием задачи», - подчеркнул контр-адмирал Аркадий Романов. Он призвал усилить деятельность командиров всех степеней по сплочению воинских коллективов и укреплению морально-психологического состояния личного состава, повысить роль и значение старшинского состава в укреплении правопорядка в подразделениях, а также совершенствовать работу должностных лиц по поддержанию уставного порядка и высокой воинской дисциплины во всех подразделениях.