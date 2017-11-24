На Северном флоте проходит сбор по боевой подготовке

В Североморске начался сбор руководящего состава Северного флота по боевой подготовке. В нем принимают участие командующие объединений, командиры соединений и их заместители, начальники отделов боевой подготовки объединений и соединений, командиры тактических групп и командиры кораблей 1, 2 и 3 рангов.

Открывая мероприятие, начальник управления боевой подготовки Северного флота контр-адмирал Олег Зверев отметил, что «в 2017 учебном году план боевой подготовки выполнен на 107,9%, все поставленные задачи силами и войсками флота решены успешно».

В ходе сбора будут заслушаны доклады представителей объединений и соединений, отвечающих за организацию боевой подготовки, о передовом опыте и методиках, используемых при решении задач боевой учёбы, об организации профессионально-должностной подготовки и сдачи на допуск командного состава соединений надводных кораблей и подводных лодок к самостоятельному управлению кораблём (соединением).

Планом мероприятия также предусмотрено проведение контрольных занятий по знанию требований руководящих документов по организации боевой подготовки и по штурманской подготовке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сбор проходит на базе учебного центра Северного флота, расположенного в городе Североморске, и продлится в течение нескольких дней.