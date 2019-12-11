На Северном флоте проходит сбор руководящего состава

Сегодня в Североморске под общим руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева начался сбор руководящего состава Северного флота. Традиционно это мероприятие проводится в начале учебного года для определения основных направлений служебной деятельности командующих объединениями, командиров соединений и начальников органов военного управления флота.

Кроме военного руководства Северного флота в сборе принимают участие главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, заместитель губернатора Мурманской области Александр Хомяков, руководители взаимодействующих силовых и других структур, представители вышестоящих органов военного управления и военно-учебных заведений МО РФ.

Одной из основных целей сбора станет рассмотрение вопросов обеспечения военной безопасности и морской деятельности государства в границах ответственности Северного флота, а также совершенствование методов работы руководящего состава флота по управлению группировками подчиненных сил и межвидовыми группировками войск при решении задач по предназначению в Арктическом регионе.

Также планируется выработать единство взглядов по работе органов военного управления объединенного стратегического командования Северного флота по совершенствованию планирования и руководства силами и войсками флота, в том числе при решении задач защиты национальных интересов России в Арктике.

Для участников мероприятия запланировано проведение нескольких десятков учебно-методических мероприятий. В их числе – показное занятие по приведению в высшие степени боевой готовности подразделений армии ВВС и ПВО, по работе с мобилизационными ресурсами, «круглые столы» и семинары, демонстрация тематических учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов военной безопасности в зоне ответственности Северного флота.

Для ознакомления участников сбора с деятельностью Северного флота по обеспечению безопасности в Арктике в штабе Северного флота была развернута выставка соответствующей тематики.

Сбор руководящего состава Северного флота продлится до 13 декабря, сообщает пресс-служба СФ.