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Мурманская область. Арктика11.11.17 06:30

На Северном флоте проходит сбор с командирами отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами

В Североморске начался учебно-методический сбор с командирами отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Северного флота.

В течение дня участники сбора подведут итоги 2017 учебного года и определят основные задачи на новый период обучения.

Особое внимание в ходе проведения мероприятия уделяется вопросам противодействия ПДСС. В этой связи рассматриваются основные направления совершенствования подготовки специалистов по борьбе с ПДСС в соответствии с руководящими документами.

Также обсуждаются вопросы комплексного обеспечения современными образцами техники и вооружения специальных подразделений Северного флота.

Отдельной темой сбора станут тренировочные мероприятия антитеррористической направленности, которые регулярно проводятся во всех гарнизонах Северного флота для отработки готовности личного состава обеспечить безопасность военных объектов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам 2017 учебного года в ходе сбора будут отмечены лучшие командиры отрядов по борьбе с ПДСС Северного флота.

 

 

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