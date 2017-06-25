Властям запретили отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателейПрожиточный минимум потяжелел
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.06.17 19:00

На Северном флоте проходит Всеармейский месячник «Армия против наркотиков!»

На Северном флоте  продолжается выполнение мероприятия плана Всеармейского месячника по профилактике наркомании «Армия против наркотиков!». Акция проводится во взаимодействии с управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области, региональным управлением военной полиции (по Северному флоту), а также представителями медицинской, психологических служб.

В течение июня с участием военнослужащих соединений и объединений СФ проводятся различные информационно-воспитательные мероприятия по профилактике наркомании: беседы, круглые столы, индивидуальные психолого-педагогические тренинги, демонстрация видеоматериалов по профилактике наркомании, а также спортивные и культурно-досуговые мероприятия, в которых принимают участие не только военнослужащие, но и члены их семей.

В частях и на кораблях Северного флота проводится работа представителей Управления ФСКН России по Мурманской области, военной полиции, руководителей военных следственных отделов с целью разъяснения действующего законодательства и повышения правовой грамотности военнослужащих о юридической ответственности за употребление и распространение наркотических средств, психотропных веществ.

Мероприятия по выявлению, пресечению, предотвращению наркомании проводятся, как при призыве на военную службу, так и в период прохождения. Как сообщает пресс-служба Северного флота, специалисты по профилактике употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ демонстрируют методики, средства экспресс-тестирования, диагностики, а также мониторинга психического здоровья военнослужащих на всех этапах прохождения службы и раннее выявление лиц с наркозависимостью. Также проводятся внезапные выборочные обследования военнослужащих на предмет употребления психоактивных веществ.

Как сообщает региональное УМВД России, в Мурманской области показатели по всем параметрам оценки наркоситуации входят в «зону особого внимания», поскольку имеют такие характеристики, как «предкризисная» и «тяжелая». По данным официальной статистики и мониторинговых исследований, проведенных в 2016 году, наркоситуация на территории нашего региона продолжает оставаться тяжёлой.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 530 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:30«Легенды госбезопасности: Яков Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым». Документальный цикл (16+)21:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)21:30«Отряд особого назначения». Художественный фильм (16+)23:30«Легенды госбезопасности: Яков Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым». Документальный цикл (16+)00:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)07:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиНищих россиян стало меньше, но их всё равно много – 22 млн человекНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс евро упал на 47 копеек, доллара – на 49 копеекКурс евро вырос на 35 копеек, доллара – почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуС 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноСпециалисты Колэнерго работают на высоте!-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 июняЛето не пришло, но зима не за горами-PRO Нефть и газНорвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом мореКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»-PRO ЗаконыВластям запретили отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателейПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времени
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения