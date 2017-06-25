На Северном флоте проходит Всеармейский месячник «Армия против наркотиков!»

На Северном флоте продолжается выполнение мероприятия плана Всеармейского месячника по профилактике наркомании «Армия против наркотиков!». Акция проводится во взаимодействии с управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области, региональным управлением военной полиции (по Северному флоту), а также представителями медицинской, психологических служб.

В течение июня с участием военнослужащих соединений и объединений СФ проводятся различные информационно-воспитательные мероприятия по профилактике наркомании: беседы, круглые столы, индивидуальные психолого-педагогические тренинги, демонстрация видеоматериалов по профилактике наркомании, а также спортивные и культурно-досуговые мероприятия, в которых принимают участие не только военнослужащие, но и члены их семей.

В частях и на кораблях Северного флота проводится работа представителей Управления ФСКН России по Мурманской области, военной полиции, руководителей военных следственных отделов с целью разъяснения действующего законодательства и повышения правовой грамотности военнослужащих о юридической ответственности за употребление и распространение наркотических средств, психотропных веществ.

Мероприятия по выявлению, пресечению, предотвращению наркомании проводятся, как при призыве на военную службу, так и в период прохождения. Как сообщает пресс-служба Северного флота, специалисты по профилактике употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ демонстрируют методики, средства экспресс-тестирования, диагностики, а также мониторинга психического здоровья военнослужащих на всех этапах прохождения службы и раннее выявление лиц с наркозависимостью. Также проводятся внезапные выборочные обследования военнослужащих на предмет употребления психоактивных веществ.

Как сообщает региональное УМВД России, в Мурманской области показатели по всем параметрам оценки наркоситуации входят в «зону особого внимания», поскольку имеют такие характеристики, как «предкризисная» и «тяжелая». По данным официальной статистики и мониторинговых исследований, проведенных в 2016 году, наркоситуация на территории нашего региона продолжает оставаться тяжёлой.