На Северном флоте проходят горячие баталии даже в сильный мороз

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом», стартовавшем 13 января, прошло более 20 хоккейных матчей. По итогам игр были выявлены лидеры в каждом из трёх дивизионов: сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» (1-й дивизион), команды арктической мотострелковой бригады «Арктика» и соединения подводных сил из Заозёрска «Медведи», а также штаба СФ «К-21» (2-й дивизион). В третьем дивизионе вырвалась вперёд команда дивизии противовоздушной обороны «Ракета».

Несмотря на низкие температуры, болельщики горячо поддерживают свои команды, а зрители охотно посещают игры чемпионата Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего СФ».

Игры команд 1-го и 3-го дивизионов проходят в два круга — это матчи дома и на выезде, во втором дивизионе матчи проходят по классической круговой системе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в феврале в рамках чемпионата состоится более 30 хоккейных встреч. Все игры проходят на 10 хоккейных площадках, расположенных в Мурманске, Североморске, Заозерске, Полярном, Снежногорске и других городах и населенных пунктах Мурманской области.