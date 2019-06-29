Дню молодёжи в Мурманске отдают центр городаНа дороге вдоль 305-го и 306-го микрорайонов Мурманска планируется закрыть движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.06.19 07:45

На Северном флоте проходят мероприятия региональной программы МВТФ «Армия-2019»

Вчера в Североморске на территории военного городка соединения надводных кораблей состоялось торжественное открытие региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Выступивший на церемонии командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев пригласил жителей Кольского Заполярья посетить развёрнутые выставки вооружения и военной техники в гарнизонах Североморска, Сафоново, Спутнике и в парке «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой.

«Доля современного вооружения на флоте неуклонно увеличивается, - отметил вице-адмирал Александр Моисеев, - новые корабли и суда, подводные лодки и самолёты, техника береговых и сухопутных войск успешно проходят испытания и вступают в строй».

Командующий Северным флотом сообщил, что к месту постоянной дислокации прибыли новые системы ПВО «Тор-М2ДТ». Они предназначены для службы в суровых северных условиях и в ходе летнего периода обучения пройдут испытания своих боевых возможностей в Арктике.

На протяжении выходных дней с 10 до 18 часов в Североморске будут открыты для посещения жителями боевые корабли и катера Северного флота. В их числе новый большой десантный корабль «Иван Грен», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет», малый противолодочный корабль «Юнга», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин».

Как сообщает пресс-служба СФ, выставки вооружения и военной техники также начали работу в посёлке Сафоново на территории гидроаэродрома возле музея ВВС Северного флота и в посёлке Спутник на базе соединения морской пехоты - там состоятся динамические показы возможностей новых БТР-82А по преодолению препятствий и ведению стрельбы по мишеням.

В воскресенье 30 июня масштабная экспозиция вооружения, военной и специальной техники будет представлена в парке «Патриот» Северного флота под посёлком Кильдинстрой.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочему местные производители не могут войти в торговые сети, разбирались в Общественной палате Мурманской области
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГонка начинается: 15 выдвиженцев на одно кресло губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:05«Вот такие чудеса». Художественный фильм (0+)12:10«Год теленка». Художественный фильм (12+)13:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиЦены производителей бензина в мае взлетели на 17,5%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 15 копеек, доллар укрепился только на 3 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратуре г. Полярные Зори приходится «бодаться» с «КолАтомЭнергоСбыт», чтобы защитить права добросовестных потребителей услуг «гарантирующего» поставщика электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 219 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика