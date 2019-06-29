На Северном флоте проходят мероприятия региональной программы МВТФ «Армия-2019»

Вчера в Североморске на территории военного городка соединения надводных кораблей состоялось торжественное открытие региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Выступивший на церемонии командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев пригласил жителей Кольского Заполярья посетить развёрнутые выставки вооружения и военной техники в гарнизонах Североморска, Сафоново, Спутнике и в парке «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой.

«Доля современного вооружения на флоте неуклонно увеличивается, - отметил вице-адмирал Александр Моисеев, - новые корабли и суда, подводные лодки и самолёты, техника береговых и сухопутных войск успешно проходят испытания и вступают в строй».

Командующий Северным флотом сообщил, что к месту постоянной дислокации прибыли новые системы ПВО «Тор-М2ДТ». Они предназначены для службы в суровых северных условиях и в ходе летнего периода обучения пройдут испытания своих боевых возможностей в Арктике.

На протяжении выходных дней с 10 до 18 часов в Североморске будут открыты для посещения жителями боевые корабли и катера Северного флота. В их числе новый большой десантный корабль «Иван Грен», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет», малый противолодочный корабль «Юнга», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин».

Как сообщает пресс-служба СФ, выставки вооружения и военной техники также начали работу в посёлке Сафоново на территории гидроаэродрома возле музея ВВС Северного флота и в посёлке Спутник на базе соединения морской пехоты - там состоятся динамические показы возможностей новых БТР-82А по преодолению препятствий и ведению стрельбы по мишеням.

В воскресенье 30 июня масштабная экспозиция вооружения, военной и специальной техники будет представлена в парке «Патриот» Северного флота под посёлком Кильдинстрой.