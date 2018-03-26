На Северном флоте прошёл сбор по ракетной подготовке

На Северном флоте под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова прошёл сбор по подготовке сил СФ к применению ракетного оружия. В ходе него были проанализированы и обсуждены вопросы эксплуатации ракетных комплексов, стоящих и поступающих на вооружение подводных, надводных сил и береговых войск флота, а также боевого и практического (т.е. учебного) применения ракетного оружия в различных условиях, в том числе в Арктике.

В мероприятии приняли участие командный состав СФ, объединений и соединений, командиры кораблей и флагманские специалисты в области ракетного оружия, представители Главного командования ВМФ, преподаватели Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова, учебных центров и научно-исследовательских институтов, а также представители предприятий военно-промышленного комплекса.

Были проведены состязания боевых расчётов кораблей и подводных лодок по применению ракетного оружия. Среди надводных ракетных кораблей первое место занял боевой расчёт малого ракетного корабля «Айсберг» под командованием капитана 3 ранга Марата Гарибяна. Среди подводных крейсеров, оснащённых крылатыми ракетами, лучший результат показал экипаж АПКР «Смоленск» под командованием капитана 1 ранга Андрея Соколова, а среди стратегических ракетоносцев – боевой расчёт РПКСН «Верхотурье» капитана 1 ранга Андрея Плотникова.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, баллистические и крылатые ракеты морского базирования являются основным ударным оружием Северного флота. В настоящее время на вооружении морских стратегических ядерных сил имеется два основных типа баллистических ракет – «Булава» и «Синева». Значительно больше крылатых ракет, радиус действия котрых от сотни километров до нескольких тысяч. Среди них успешно зарекомендовавшие себя противокорабельные ракеты «Москит» и «Гранит», новые «Оникс», которыми вооружены береговые ракетные комплексы, подводные лодки и корабли, а также «Калибр».