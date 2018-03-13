На Северном флоте прошёл смотр-конкурс военных оркестров

В течение двух дней на Северном флоте состоялся первый тур смотр-конкурса военных духовых оркестров Вооружённых сил России. В нём приняли участие два оркестра. В Мурманском нахимовском военно-морском училище перед комиссией и юными кадетами выступили музыканты оркестра Северного флота, а в Северодвинске состоялось представление военного оркестра Беломорской военно-морской базы.

Оценить профессиональное мастерство военных музыкантов приехал начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации - главный военный дирижер полковник Тимофей Маякин.

Выступление оркестрантов было разделено на две части. Сначала они дали традиционный концерт со сцены, исполняя классические произведения симфонической музыки. Затем состоялся плац-концерт, в ходе которого военные музыканты продемонстрировали навыки игры в сочетании с выполнением строевых приёмов.

В завершение выступления каждого творческого коллектива главный военный дирижёр выразил свою благодарность, как слушатель и начальник, а также высоко оценил уровень исполнительского мастерства и артистизм музыкантов Северного флота.

Итоги первого тура состязания оркестрантов, по словам полковника Тимофея Маякина, будут подведены в конце марта. Из шести десятков военных оркестров, принимающих участие в смотре-конкурсе, комиссии предстоит выбрать только 12 лучших, которые пройдут во второй тур.

Смотр-конкурс военных оркестров Вооруженных Сил РФ проводится с 25 февраля. Комиссия уже просмотрела выступления конкурсантов во всех военных округах ВС РФ. На Северном флоте состоялись заключительные концерты первого тура.