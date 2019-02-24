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Мурманская область. Арктика24.02.19 09:45

На Северном флоте прошёл турнир по хоккею с шайбой посвященный Дню защитника Отечества

На ледовых площадках Северного флота стартовал турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества. Торжественное открытие турнира состоялось 23 февраля  на хоккейной площадке Спортивного центра морской и физической подготовки в городе Североморск под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

В играх, которые одновременно проходят на четырёх ледовых площадках, принимает участие восемь команд Северной военной хоккейной лиги. Турнир имеет возрастные ограничения, все хоккеисты старше 35 лет.

После церемонии открытия турнира состоялись первые игры. На хоккейной площадке Спортивного центра морской и физической подготовки в городе Североморск команда «К-21» одержала уверенную победу над хоккеистами из команды «Ракета» Кольского соединения ПВО, выиграв со счётом 6:2. В составе команды «К-21» сегодня играли командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал Николай Евменов, заместитель командующего СФ по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Виктор Воронов, начальник регионального центра управления Северного флота контр-адмирал Сергей Гришин, а также другие офицеры управления и штаба Северного флота.

На второй площадке в городе Североморск на улице Полярная «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил одержал безоговорочную победу со счетом 17:8, выиграв у команды пограничного управления «Полярная звезда».

В столице Заполярья городе-герое Мурманске «Армата» армейского корпуса в овертайме выиграла у команды «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», со счётом 2:1.

В посёлке Сафоново Мурманской области «Гроза» объединения ВВС и ПВО одержала победу над командой «Альфа» одной из воинских частей центрального подчинения, выиграв со счётом 12:2.

Как сообщает пресс-служба СФ, по итогам вторых игр турнира по хоккею с шайбой, посвященного Дню защитника Отечества, за первое место завтра сразятся команды «Гроза» и «Альбатрос», а за третье место – «К-21» и «Армата».

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