На Северном флоте прошла научно-практическая конференция по внедрению в боевую и оперативную подготовку опыта применения ВС РФ в Сирии

В штабе Северного флота под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялась научно-практическая конференция по обобщению полученного опыта применения Вооружённых сил Российской Федерации при борьбе с международным терроризмом и незаконными вооружёнными формированиями на территории Сирийской Арабской Республики.

В конференции приняли участие командующие объединениями и командиры отдельных соединений флота, представители управлений, отделов и служб штаба СФ, а также Военной академии ПВО имени Г.К.Жукова. Они сделали доклады по особенностям организации оперативного планирования деятельности группировки ВС РФ при ведении практических действий, применению авиации и систем противовоздушной обороны, средств разведки и радиоэлектронной борьбы, тактике действий группировки надводных кораблей и сухопутных подразделений, применению береговых ракетных комплексов. Также были рассмотрены и другие специальные вопросы.

Специально для участников конференции были подготовлены выставки беспилотной авиации, бронетехники и вооружения, которые были использованы при ведении боевых действий со стороны боевиков и правительственных войск при поддержке российских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба СФ, подводя итоги научно-практической конференции, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что «при ведении современных боевых действий нельзя использовать лекала прошлого века» и «сирийский опыт» уже успешно применяется в боевой подготовке войск и сил Северного флота».