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Мурманская область. Арктика03.06.17 07:00

На Северном флоте прошла тренировка по борьбе за живучесть кораблей

Региональный центр управления обороной Северного флота провёл вчера тренировку по обеспечению непотопляемости и взрывопожаробезопасности  боевых кораблей. В ходе тренировки оценивались действия центра по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению, дежурных сил поисково-спасательного обеспечения, командования, штатных и нештатных аварийно-спасательных групп соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей, а также пожарных команд центра материально-технического обеспечения Северного флота.

Практическая часть тренировки прошла на причальном фронте соединения десантных кораблей Северного флота, базирующегося в городе Североморске.

По одной из учебных вводных, на борту большого десантного корабля «Георгий Победоносец» дежурно-вахтенной сменой были обнаружены признаки задымления в одной из жилых кают.

Для ликвидации условной аварийной ситуации были привлечены нештатные аварийно-спасательные группы соединений боевых кораблей, базирующихся  в Североморске, а также пожарные команды центра материально-технического обеспечения Северного флота. Из состава дежурных сил поисково-спасательного обеспечения практические действия по вводной отрабатывал экипаж пожарного катера ПЖК-1378.

В ходе тренировки экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец» также отрабатывал вводные по борьбе за живучесть. Оценивались действия  командования корабля и аварийно-спасательных групп по ликвидации условной аварийной ситуации, связанной с повреждением корпуса и поступлением забортной  воды в отсеки корабля.

Как отметил руководитель тренировки начальник РЦУ СФ контр-адмирал Сергей Гришин, «учебные цели проверки центра по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению достигнуты, привлекаемые к тренировке дежурные силы и аварийно-спасательные группы выполнили установленные нормативы».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировочные мероприятия по обеспечению непотопляемости и взрывовожаробезопасности  боевых кораблей и судов обеспечения проводятся на Северном флоте на постоянной основе. В ходе таких мероприятий совершенствуются навыки  дежурных смен регионального центра управления обороной Северного флота и личного состава аварийно-спасательных групп при возникновении аварийных и кризисных ситуаций. В мае в главной базе Северного флота городе Североморске проводилось учение по ликвидации условного возгорания на борту одного из судов обеспечения.

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