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Мурманская область. Арктика24.03.19 10:20

На Северном флоте прошли очередные жаркие игры НХЛ

В гарнизонах Северного флота в Мурманской области состоялся очередной тур игр в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги (НХЛ). В дивизионе «Лига Надежды», в городе Североморске команда «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ одержала победу со счётом 6:1 над хоккеистами «Петр Великий» тяжёлого атомного ракетного крейсера.

В городе Полярный Мурманской области ледовые дружины «Ракета» Кольского соединения ПВО и «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады завершили игру со счётом 5:8.

Команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения в поселке Кильдинстрой уступила хоккеистам соединения подводных лодок команде «Медведи» со счётом 2:3.

В дивизионе «Лига Мечты» в городе-герое Мурманске команда пограничников «Полярная звезда» проиграла со счётом 1:11 центру материально-технического обеспечения «Торос».

Как сообщает пресс-служба СФ, матч ледовых дружин «Арктика» арктической бригады и «Спутник» морской пехоты в поселке Алакуртти закончился со счётом 9:3.

В гарнизоне авиаторов – поселке Сафоново Мурманской области «Гроза» объединения ВВС и ПВО одержала безоговорочную победу над командой подводных сил «Тайфун». Хоккеисты объединения ВВС и ПВО забили в ворота соперников 14 безответных шайб, итоговый счёт 14:0.

На льду хоккейной площадке в городе Полярный Мурманской области игра хоккейных команд «Альбатрос» Кольской флотилии.

 

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