На Северном флоте прошли торжественные мероприятия в честь 286-й годовщины

На Северном флоте вчера прошли торжественные мероприятия, посвящённые 286-й годовщине со дня его образования. С праздником воинов-североморцев поздравил командующий флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

В 8 часов на всех боевых кораблях и судах обеспечения прошёл торжественный подъем государственного и военно-морского флагов, а также флагов расцвечивания.

В домовой церкви штаба Северного флота состоялся благодарственный молебен небесному покровителю моряков – святому Николаю Чудотворцу. В нём приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, ряд его заместителей и военнослужащих штаба.

В главной базе Северного флота состоялась строевая прогулка с участием оркестра Северного флота и военнослужащих Североморского гарнизона. После этого командование флота во главе с вице-адмиралом Александром Моисеевым почтили память воинов-североморцев героически сражавшихся с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к подножию памятника на Приморской площади города Североморска. В церемонии также приняли участие глава муниципального образования Владимир Евменьков, ветераны Северного флота и юнармейцы.

Как сообщает пресс-служба СФ, Северный флот ведёт свою историю от эскадры вице-адмирала Петра Бредаля, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733, а годовым праздником - 1 июня. До издания приказа датой образования Северного флота было принято считать 1 июня 1933 года, когда по решению руководства СССР была сформирована Северная военная флотилия, преобразованная во флот в 1937 году.