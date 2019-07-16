На Северном флоте прошли тренировки военной полиции по сопровождению военных колонн

В Североморске прошли тренировки регионального управления военной полиции по Северному флоту по сопровождению военных колон. В ходе учебных занятий отрабатывалось взаимодействие между подразделениями военной полиции и 12 Главного управления МО РФ.

Военные стражи правопорядка отработали действия по сопровождению военных колонн, организации пропускного режима, а также патрулированию военных гарнизонов. Широко использовался опыт, приобретенный военнослужащими военной полиции во время выполнения служебных задач в Сирийской Арабской Республике.

На заключительном этапе занятий военнослужащие флота и 12 Главного управления МО РФ, уверенно применяя приобретенные в Учебном центре военной полиции Вооруженных Сил РФ умения и навыки, успешно отразили нападение условных террористов на военный объект и смогли задержать нарушителей.

Полученный в ходе тренировок положительный опыт совместных действий будет положен в основу служебной деятельности военных полицейских в гарнизонах флота и в воинских частях 12 Главного управления МО РФ.