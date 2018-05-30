На Северном флоте прошло учение по действиям в случае серьёзного ДТП

На аэродроме Малое Сафоново прошло учение сил и средств Северного флота по ликвидации последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия с участием военного автотранспорта. Оно проводилось в рамках сбора командного состава органов и подразделений военной полиции ВС РФ, начавшегося на базе Северного флота 27 мая. В учении были задействованы силы и средства армии ВВС и ПВО Северного флота, автобронетанковой службы, радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе учебного мероприятия отрабатывался порядок действий оперативных и дежурных служб Северного флота, инспекторов военной автомобильной инспекции, начальников региональных и территориальных ВАИ по принятию мер для ликвидации последствий подобного ДТП.

Как сообщает пресс-служба СФ, по замыслу учения автомобиль УРАЛ-4320 совершил наезд на стоящий на перекрёстке легковой автомобиль. В результате ДТП произошла условная утечка химического вещества из цистерны военного автомобиля. На пульт ГЛОНАСС поступил сигнал о ДТП. Дежурный ВАИ направил к месту происшествия наряды ВАИ.

Прибывшие экипажи ВАИ установили факт ДТП, в результате которого пострадали люди, и зафиксировали разлив неизвестного химического вещества. Был произведён доклад оперативному дежурному Северного флота о происшествии и необходимости привлечения сил и средств РХБЗ СФ и медицинской помощи. На место ДТП прибыли расчёты РХБ разведки на разведывательной химической машине на базе БТР-80 и специальной обработки на КАМАЗ-43114. Затем расчёт специальной обработки с помощью авторазливочной станции отработал задачи по дегазации места ДТП. Затем сотрудники МЧС провели комплекс мероприятий по обеспечению доступа к пострадавшему.

Экипаж скорой медицинской помощи ФГКУ «1469 Военно-морского клинического госпиталя» МО РФ г.Североморск оказал первую медицинскую помощь «пострадавшим», сообщив о необходимости срочной госпитализации с привлечением авиации. После этого доклада оперативный дежурный Северного флота поставил задачу об эвакуации и транспортировке пострадавших в ДТП вертолётом Ка-27ПС в медицинское учреждение.

После осмотра места ДТП группой следователей совместно с инспекторами ГИБДД и ВАИ и оформления необходимых документов было очищено дорожное полотно, эвакуированы повреждённые транспортные средства.

Руководители учения отметили высокий уровень организации взаимодействия должностных лиц ВАИ со всеми дежурными службами на месте ДТП. Подчёркивалось, что это важно для повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ДТП.