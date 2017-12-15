На Северном флоте прошло учение по материально-техническому обеспечению

В посёлке Сафоново вчера области состоялось учение по развёртыванию и обороне в полевых условиях пункта материально-технического обеспечения войск и сил Северного флота в условиях полярной ночи на Крайнем Севере. Оно прошло в рамках сбора командного руководящего состава флота, начавшегося вчера в Североморске под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова.

В учении были задействованы личный состав центра материально-технического обеспечения, подразделения и техника сухопутных и береговых войск, корабли Кольской флотилии разнородных сил и беспилотная авиация объединения ВВС и ПВО флота.

В ходе учения были отработаны мероприятия по передаче грузов на противодиверсионный катер, стоящий у плавпричала, маневренного пункта базирования, развёрнутого на необорудованном побережье, по заправке колёсной и гусеничной военной техники в полевых условиях, её ремонту и восстановлению после боевых повреждений.

Особое внимание было уделено вопросам маскировки, инженерного обеспечения и обороне пункта МТО. Одним из эпизодов стало отражение нападения разведывательно-диверсионной группы условного противника силами подразделений морской пехоты. В ходе краткосрочного боя атака диверсантов, применявших мобильную тактику нападения с использованием автомобилей, начинённых условной взрывчаткой, была отражена. По сценарию учения у оборонявшейся стороны был повреждён бронетранспортёр, который был немедленно эвакуирован в пункт ремонта и восстановления техники.

За действиями военнослужащих подразделений МТО, сухопутных и береговых войск наблюдали командующие объединениями и командиры соединений Северного флота. Для них также была подготовлена выставка образцов современного обмундирования, вооружения, военной и специальной техники, поступившей в последнее время на вооружение арктических подразделений.