На Северном флоте прошло учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России в Баренцевом море

Экипажи отряда кораблей и судов Северного флота в акватории Баренцева моря вчера провели учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения.

Отряд кораблей Северного флота, находящийся в арктическом походе, решал ряд задач по предотвращению различных видов террористических угроз в районе деятельности морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная».

Соответствующие тренировки провели антитеррористические подразделения, экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» и экипажи палубных вертолётов Ка-27, базирующиеся на борту противолодочного корабля.

Задачи по оказанию помощи и спасению людей в условном районе кризисной ситуации отработал экипаж спасательно-буксирного судна «Памир».

На этапе перехода Баренцевым морем экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» также провёл ряд учений по организации противолодочной и противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.

Как сообщает пресс-служба СФ, очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа.

Поход проходит под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева. Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до полуострова Таймыр, а затем до архипелага Северная Земля. Североморцы примут участие в нескольких высадках сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают ряд противолодочных задач, выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.