На Северном флоте проведено комплексное мобилизационное учение

На Северном флоте под общим руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось комплексное мобилизационное учение с участием военных комиссариатов, органов исполнительной власти, учреждений и организаций Мурманской области.

В ходе мероприятия были отработаны вопросы организации оповещения резервистов и граждан, пребывающих в запасе, приема и распределения людских и транспортных ресурсов. На полигонах соединений сухопутных и береговых войск Северного флота с гражданами указанных категорий прошли занятия по боевой подготовке и стрельбы из стрелкового вооружения. Кроме того, в отдельных районах Мурманской области были развёрнуты штабы территориальной обороны и полевые учреждения Банка России, а также отработан приём в состав сил вспомогательного флота судов гражданских транспортных компаний.

Как сообщает пресс-служба СФ, по оценке командования Северного флота, комплексное мобилизационное учение подтвердило высокий уровень взаимодействия между военными и гражданскими ведомствами и отдельными организациями.