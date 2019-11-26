На Северном флоте проведены учебно-методические сборы с офицерским составом военно-политических органов

В Североморске прошёл учебно-методический сборы с офицерским составом военно-политических органов Северного флота. Это мероприятие проводится перед началом нового учебного года для постановки задач по организации военно-политической работы в подразделениях и частях Северного флота.

Были проанализированы итоги работы военно-политических органов Северного флота в уходящем году, рассмотрены вопросы по организации информационно-пропагандистской и культурно-досуговой работы, развитию юнармейского движения.

Как сообщает пресс-служба СФ, подобные мероприятия на Северном флоте проводятся два раза в год в начале нового периода обучения. Главная задача сборов – правильно сориентировать специалистов военно-политических органов на деятельность в воинских коллективах, дать им новые знания в области морально-психологического обеспечения боевой подготовки и повседневной деятельности военнослужащих, предоставить возможность поделиться друг с другом наработанным опытом.