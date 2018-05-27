Мурманская область. Арктика27.05.18 09:50
На Северном флоте проводятся плановые тренировки по обеспечению пожарной безопасности
На Северном флоте с 25 по 26 мая в рамках проведения месячника по обеспечению пожарной безопасности были проведены плановые тренировки противопожарных расчётов и команд.
В главной базе Североморске в соединениях надводных кораблей, а также береговых частях Северного флота отрабатывались мероприятия по снятию нормативов прибытия дежурных расчётов и команд к условным местам возгорания.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, аналогичные тренировки продолжатся на регулярной основе и в дальнейшем в связи с наступлением тёплой погоды и пожароопасного периода в зоне базирования сил и средств Северного флота.
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