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Мурманская область. Арктика27.05.18 09:50

На Северном флоте проводятся плановые тренировки по обеспечению пожарной безопасности

На Северном флоте с 25 по 26 мая в рамках проведения месячника по обеспечению пожарной безопасности были проведены плановые тренировки противопожарных расчётов и команд.

В главной базе Североморске в соединениях надводных кораблей, а также береговых частях Северного флота отрабатывались мероприятия по снятию нормативов прибытия дежурных расчётов и команд к условным местам возгорания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, аналогичные тренировки продолжатся на регулярной основе и в дальнейшем в связи с наступлением тёплой погоды и пожароопасного периода в зоне базирования сил и средств Северного флота.

 

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