На Северном флоте пройдёт турнир по боксу памяти Вадима Емельянова

Сегодня в Североморске в спортивном комплексе «Богатырь» начнётся чемпионат Северного флота по боксу. В рамках чемпионата состоится XXXII турнир по боксу памяти выдающегося советского боксёра, мастера спорта международного класса, призера Олимпийских игр в Токио, военного строителя капитана Вадима Емельянова.

В состязаниях примут участие более 60 спортсменов из основных объединений и соединений Северного флота в весовых категориях от 51 до свыше 91 килограмм .

Торжественное открытие соревнований состоится 29 марта в 18 часов. С 29 по 30 марта пройдут предварительные бои. 31 марта в 16.00 состоятся полуфинальные бои, а 1 апреля в 12.00 - финал и церемония закрытия турнира.

Из победителей и призеров чемпионата Северного флота по боксу будет сформирована сборная команда, которой предстоит защищать честь флота на всеармейских соревнованиях.

Наша справка:

Капитан Вадим Михайлович Емельянов (25 апреля 1942 – 29 мая 1977 гг.) – советский боксёр в тяжёлой весовой категории (свыше 90 кг ), мастер спорта международного класса. За годы, проведенные на ринге, он завоевал бронзу Олимпийских игр 1964 г . в Токио, стал трёхкратным призёром чемпионатов СССР, чемпионом Спортивного комитета дружественных армий, обладателем золотой медали Кубка Европы.

Выдающийся боксер провёл 158 боёв, победив в 141 из них. Из 24 международных боёв он 19 раз вышел победителем. Вадим Емельянов окончил Казанское суворовское военное училище, школу тренеров при Военном институте физической культуры и Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени Комаровского. С 1960 по 1977 г . служил в «Северовоенморстрое» в городе Североморске Мурманской области. Параллельно с этим создал и тренировал команду по боксу из военных строителей.

Идея проводить турнир боксеров в память о знаменитом земляке Вадиме Емельянове родилась в 1985 году по инициативе военных строителей Северного флота.