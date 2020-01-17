На Северном флоте пройдёт турнир по русскому жиму, посвящённый Дню инженерных войск

18 января в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Североморска пройдет турнир по русскому жиму на Кубок начальника морской инженерной службы Северного флота. Соревнования будут посвящены Дню инженерных войск, который отмечается в Вооружённых Силах России 21 января.

В турнире примут участие около 30 спортсменов из сухопутных и береговых войск, объединения ВВС и ПВО, а также морской инженерной службы Северного флота. Всего ожидается пять команд.

Русский жим — это разновидность силового спорта (пауэрлифтинга), в которой спортсмен, лёжа на спине, осуществляет жим штанги фиксированного веса наибольшее количество повторений. Судейское жюри будет оценивать участников состязаний как в личном, так и в командном зачёте.

Как сообщает пресс-служба СФ, в прошлом году по итогам подобного турнира, который был проведён в конце февраля, общекомандное первое место и Кубок начальника морской инженерной службы заняла команда отдельного морского инженерного полка Северного флота. Вторыми стали военные инженеры армии ВВС и ПВО. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы.