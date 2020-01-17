Обещают много, а как уж будет, не знаюГосдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина премьером
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.01.20 07:30

На Северном флоте пройдёт турнир по русскому жиму, посвящённый Дню инженерных войск

18 января в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Североморска пройдет турнир по русскому жиму на Кубок начальника морской инженерной службы Северного флота. Соревнования будут посвящены Дню инженерных войск, который отмечается в Вооружённых Силах России 21 января.

В турнире примут участие около 30 спортсменов из сухопутных и береговых войск, объединения ВВС и ПВО, а также морской инженерной службы Северного флота. Всего ожидается пять команд.

Русский жим — это разновидность силового спорта (пауэрлифтинга), в которой спортсмен, лёжа на спине, осуществляет жим штанги фиксированного веса наибольшее количество повторений. Судейское жюри будет оценивать участников состязаний как в личном, так и в командном зачёте.

Как сообщает пресс-служба СФ, в прошлом году по итогам подобного турнира, который был проведён в конце февраля, общекомандное первое место и Кубок начальника морской инженерной службы заняла команда отдельного морского инженерного полка Северного флота. Вторыми стали военные инженеры армии ВВС и ПВО. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илона
16.01.20 19:26
Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Глебовна
14.01.20 21:51
Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались.
Комментарий к новости:Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года
Илья
10.01.20 03:50
РАССЕЛЯТЬ нужно общаги, а не тратить сотни миллиардов на всякие "Ворота Арктики", да "Новые Мурмански". Сначала старый Мурманск нужно в порядок привести. Как говорил мой дед: "Если хочешь начать новую
Комментарий к новости:Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на бензин на некоторых АЗС Мурманской области немного подросли-PRO ВалютуКурс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПроисхождение крупной суммы требуется подтверждать - Мурманская таможня
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 428 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика