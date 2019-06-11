На Северном флоте с начала июня проведено 57 учений с фактическим применением оружия

Силы и войска Северного флота активно вошли в летний период боевой учебы. За время, прошедшее с начала июня, военные моряки, лётчики, а также личный состав сухопутных и береговых войск выполнили свыше 100 мероприятий боевой подготовки на морских и береговых полигонах, 57 из них – с применением оружия. При этом загруженность военных полигонов превысила 92 процента, а большая часть боевых упражнений была выполнена в море.

Экипажи трёх атомных подводных лодок отработали ведение боя с подводным и надводным противником с выполнением торпедных стрельб по подводным и надводным целям.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли выполнили стрельбы реактивными глубинными бомбами при принуждении к всплытию обнаруженной подводной лодки. Также экипажи надводных кораблей отработали поражение воздушных и береговых целей артиллерией.

В ходе сбора на рейде, в котором приняли участие 17 боевых кораблей и катеров Кольской флотилии разнородных сил, были отработаны вопросы организации противоподводно-диверсионной обороны кораблей и судов при стоянке на незащищённом рейде с выполнением практического гранатометания.

Боевые упражнения с применением бомбового боезапаса выполнили лётчики смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота.