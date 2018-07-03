На Северном флоте состоится автопробег советской техники

7 июля по решению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова состоится автопробег, посвящённый наступившему 285-летию флота и наступающему Дню ВМФ. Начнётся мероприятие в центре Мурманска на улице Ленинградской. Там будут выставлены образцы советского автопрома 40-60-х годов прошлого столетия. Затем они в составе организованной колонны, сопровождаемые автомобилями ВАИ, неспешно проедут до Приморской площади главной базы Северного флота – Североморска. Там состоится торжественный митинг и демонстрация техники населению.

Большая часть участников автопробега – военные грузовики, долгое время верой и правдой служившие в рядах Советской Армии и Военно-Морского Флота. Старейший экспонат – знаменитая фронтовая трёхтонка ЗИС-5 из экспозиции техники музея ВВС Северного флота. 9 мая в Мурманске она принимала участие в военном параде, посвящённом Дню Победы.

Другой участник парада – первый полноприводный и самый массовый советский армейский грузовик ГАЗ-63 - также будет задействован в автопробеге вместе со сменившей его моделью – знаменитой «шишигой» - ГАЗ-66.

Как сообщает пресс-служба СФ, преемственность поколений будет продемонстрирована и в среде тяжёлых грузовиков. Построенный на базе лендлизовского «Студебейкера» ЗиЛ-157 проедет перед своим последователем – ЗиЛ-131.

Ностальгическое настроение создаст посетителям выставки и зрителям автопробега вид широко известных поколению 60-х годов грузовых автомобилей ГАЗ-52 и МАЗ-500.

Вся эта техника была отреставрирована военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

Кроме грузовиков в автопробеге примут участие «прародитель» современного УАЗ-Патриот - УАЗ-69, легендарная «Победа» ГАЗ М-20 и другие автомобили, представленные участниками Военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», военнослужащими Северного флота и управления ФСБ по Северному флоту