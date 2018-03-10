На Северном флоте состоится фестиваль народного творчества военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала

10 марта в Доме культуры Ленинского округа Мурманска состоится фестиваль народного творчества военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Северного флота. Данное мероприятие приурочено к 100-летию создания Красной Армии.

Более 60 военнослужащих и членов их семей, а также представители гражданского персонала Северного флота выступят в номинациях: «Изобразительное и декоративное искусство», «Инструментальный жанр», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение», «Вокальное искусство».

В заключение пройдёт гала-концерт лучших участников фестиваля, а также награждение победителей и вручение призов.