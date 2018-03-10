Мурманская область. Арктика10.03.18 08:55
На Северном флоте состоится фестиваль народного творчества военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала
10 марта в Доме культуры Ленинского округа Мурманска состоится фестиваль народного творчества военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Северного флота. Данное мероприятие приурочено к 100-летию создания Красной Армии.
Более 60 военнослужащих и членов их семей, а также представители гражданского персонала Северного флота выступят в номинациях: «Изобразительное и декоративное искусство», «Инструментальный жанр», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение», «Вокальное искусство».
В заключение пройдёт гала-концерт лучших участников фестиваля, а также награждение победителей и вручение призов.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 512 человека
-
Последние комментарии
Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
Комментарий к новости:Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике
Нина З.
06.03.18 07:22
Странный человечек: получал два высших образования и работал не по профилю - не есть хорошо, да и послужной список какой-то далёкий от конкретных дел. Очередной чиновник...
Комментарий к новости:Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области
-Скоро в эфире13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00Мультфильмы (0+)14:30«Пушистые против Зубастых». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 80 копеек, а доллара вырос почти на 30 копеек-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХНаплевать на людей!-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться