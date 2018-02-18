На Северном флоте состоится историческая реконструкция, посвящённая 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии

25 февраля в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии в гарнизоне Северного флота Сафоново на побережье губы Грязная состоится историческая реконструкция фрагмента боя в Заполярье периода Великой Отечественной войны.

В реконструкции примут участие военнослужащие Северного флота и члены общественной организации «Военно-исторический клуб «Заполярный рубеж». Будет задействована восстановленная бронетехника техника исторического взвода Северного флота: танки Т-34 и ИС-3, самоходная установка СУ-100, а также средства имитации и пиротехника.

Для посетителей мероприятия с утра будут работать выставки современной и исторической военной техники, обмундирования и оружия, экспозиции полевых лагерей РККА и немецких горных егерей. Спланирована работа полевой кухни и палаток «Военторга» с продуктами и сувенирами. Будет открыт филиал Военно-морского музея Северного флота – музей ВВС.

Безопасность мероприятия обеспечат военные полицейские во взаимодействии с сотрудниками ОВД города Североморска, сообщает пресс-служба Северного флота.