На Северном флоте состоится подъём флага на новейшем танкере «Академик Пашин»

Сегодня в Североморске прошла торжественная церемония первого подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на среднем морском танкере «Академик Пашин». Отныне данное судно официально принято в состав Северного флота.

В торжественной церемонии принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил экипаж танкера и руководство службы вспомогательного флота СФ с важным событием и отметил, что Северный флот получил универсальное судно тылового обеспечения, которое существенно расширяет возможности применения его надводных сил вдали от пунктов базирования.

«Успешно проведённые испытания танкера подтвердили его улучшенные тактико-технические характеристики и выросшие возможности по передаче сухих и жидких грузов на боевые корабли в море», — сказал вице-адмирал Александр Моисеев, подчеркнув, что во время испытаний впервые была отработана одновременная заправка топливом сразу трёх боевых кораблей траверзным и кильватерным способом.

В прошлом году новый морской танкер «Академик Пашин» успешно прошёл полную программу испытаний в Баренцевом море. На отдельных этапах в испытании танкера принимали участие боевые корабли флота, в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».