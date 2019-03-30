В 46-ом Мурманском лыжном марафоне примут участие представители 14 стран мираКрышу почистили, а кровь на снегу не убрали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.03.19 09:30

На Северном флоте состоится закрытие хоккейного сезона 2018-2019 года

30 марта в 12 часов 15 минут в Североморске в ледовом комплексе «Алтай» состоится финальная игра отборочного этапа Ночной хоккейной лиги на Северном флоте. На корте встретятся команды Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» и «Гроза», представляющая армию ВВС и ПВО Северного флота.

Сразу после игры начнется торжественная церемония награждения победителей отборочного этапа Ночной хоккейной лиги и чемпионата Северной военной хоккейной лиги на кубок командующего Северным флотом сезона 2018-2019 года. В церемонии закрытия чемпионата по хоккею с шайбой примет участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

В чемпионате Северного военной хоккейной лиги и отборочном этапе Ночной хоккейной лиги принимают участие девятнадцать хоккейных команд объединений, соединений и воинских частей флота: «К-21», «Альбатрос», «Тайфун», «Гроза», «Спутник», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Медведи», «Арктика», «Альфа», «Авианосец», «Пётр Великий», «Штурм», «Бастион», «Палубник», «Армата», а также команда пограничного управления «Полярная звезда».

В чемпионате Северного военной хоккейной лиги команды были поделены на три дивизиона, в зависимости от опыта и мастерства игроков. В первом – самом сильном дивизионе - играли 6 команд, во втором – 7, а в третьем – 7. Победители и призёры будут определены в каждом дивизионе, а кубок командующего Северным флотом и звание чемпиона достанется лидеру первого дивизиона.

Как сообщает пресс-служба СФ, в отборочном этапе Ночной хоккейной лиги команды играли в двух дивизионах «Лига Надежды» и «Лига Мечты». Победители отборочного этапа поедут на финальные игры Ночной Хоккейной Лиги в город Сочи.

Состязания продолжаются с 22 декабря. За это время было проведено свыше 230 игр и забито более 2000 шайб. Встречи команд проходили на двенадцати хоккейных площадках в различных гарнизонах Северного флота.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виктор
29.03.19 22:49
Прислал Путин д****а, теперь будем его слушать! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
KRAB
29.03.19 15:39
Понятно, что Ч****ы летают с одного дерева на другое, им не сидится на одном месте. Но нельзя чирикать постоянно и обещать невозможного. Он хоть с документами по рыбной отрасли познакомился? Вот есть
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
Комментарий к новости:Министерство здравоохранения Мурманской области подвело прекрасные итоги работы за 2018 год, но уже без министра
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30«В личное пространство вход воспрещен». Художественный фильм (12+)13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост объёмов вкладов-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 17 копеек, доллар теряет почти 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 апреля-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO Законы«Шкуру» невыловленных крабов уже поделили – закона на проведение аукционов по квотам ещё нет, а деньги от них уже заложили в бюджет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовал: 351 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика