На Северном флоте состоится закрытие хоккейного сезона 2018-2019 года

30 марта в 12 часов 15 минут в Североморске в ледовом комплексе «Алтай» состоится финальная игра отборочного этапа Ночной хоккейной лиги на Северном флоте. На корте встретятся команды Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» и «Гроза», представляющая армию ВВС и ПВО Северного флота.

Сразу после игры начнется торжественная церемония награждения победителей отборочного этапа Ночной хоккейной лиги и чемпионата Северной военной хоккейной лиги на кубок командующего Северным флотом сезона 2018-2019 года. В церемонии закрытия чемпионата по хоккею с шайбой примет участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

В чемпионате Северного военной хоккейной лиги и отборочном этапе Ночной хоккейной лиги принимают участие девятнадцать хоккейных команд объединений, соединений и воинских частей флота: «К-21», «Альбатрос», «Тайфун», «Гроза», «Спутник», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Медведи», «Арктика», «Альфа», «Авианосец», «Пётр Великий», «Штурм», «Бастион», «Палубник», «Армата», а также команда пограничного управления «Полярная звезда».

В чемпионате Северного военной хоккейной лиги команды были поделены на три дивизиона, в зависимости от опыта и мастерства игроков. В первом – самом сильном дивизионе - играли 6 команд, во втором – 7, а в третьем – 7. Победители и призёры будут определены в каждом дивизионе, а кубок командующего Северным флотом и звание чемпиона достанется лидеру первого дивизиона.

Как сообщает пресс-служба СФ, в отборочном этапе Ночной хоккейной лиги команды играли в двух дивизионах «Лига Надежды» и «Лига Мечты». Победители отборочного этапа поедут на финальные игры Ночной Хоккейной Лиги в город Сочи.

Состязания продолжаются с 22 декабря. За это время было проведено свыше 230 игр и забито более 2000 шайб. Встречи команд проходили на двенадцати хоккейных площадках в различных гарнизонах Северного флота.