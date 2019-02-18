На Северном флоте состоялись очередные игры Ночной хоккейной лиги

В гарнизонах Северного флота в Мурманской области состоялся очередной тур игр в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги. В дивизионе «Лига Надежды», на крытом ледовом корте «Алтай» в Североморске команда «К-21» штаба и управления Северного флота уступила, со счётом 2:3 хоккеистам соединения подводных лодок - сборной «Медведи». Ледовые дружины «Ракета» Кольского соединения ПВО и «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады сыграли вничью со счётом 3:3.

Команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения в поселке Кильдинстрой одержала уверенную победу над хоккеистами крейсера «Пётр Великий» со счётом 10:1.

Хоккейный матч сборных «Штурм» и «Спасатель», по техническим причинам, был перенесен на другой день.

В дивизионе «Лига Мечты» в городе-герое Мурманске команда пограничников «Полярная звезда» со счётом 10:3 одержала безоговорочную победу, над военными моряками «Авианосца».

Матч ледовых дружин «Тайфун» подводных сил и «Спутник» морской пехоты в поселке Видяево закончился со счётом 5:1.

На ледовой площадке в городе Снежногорске сборная центра материально-технического обеспечения «Торос» со счётом 3:2 выиграла у «Шквала» бригады противолодочных кораблей.

Как сообщает пресс-служба СФ, игра хоккейных команд «Арктика» арктической бригады и «Гроза» объединения ВВС и ПВО была перенесена на другой день, по погодным условиям.