На Северном флоте состоялись очередные захватывающие игры хоккейного турнира на Кубок командующего объединением

В рамках чемпионата Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом состоялись очередные встречи ледовых дружин. В Снежногорске встретились команды второго дивизиона: «Палубник» (палубной авиации) и «Торос» (центра материально-технического обеспечения).

С самого начала матча хоккеисты «Палубника» взяли инициативу в свои руки и, показав более уверенную игру, победили со счётом 9:3.

В Североморске на льду сошлись команды третьего дивизиона «Пётр Великий» (одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера) и «Ракета» (Кольского соединения ПВО).

В захватывающей борьбе игра перешла в овертайм, завершившись со счётом 6:6. Серия послематчевых буллитов определила победителя игры, им стала команда «Ракета».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время проведения матчей Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего флотом игроки команд показали интересную и динамичную игру, собрав большое число болельщиков.