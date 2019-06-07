На Северном флоте состоялись выездные занятия со слушателями 1-го курса факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генштаба

На Северном флоте состоялись выездные практические занятия со слушателями 1-го курса факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Слушатели в ходе занятий ознакомились с организационно-штатной структурой Северного флота, задачами, решаемыми флотом, объединениями и соединениями флота, оперативными возможностями сил и войск флота.

Часть практических занятий проводилась непосредственно на надводных кораблях и подводных лодках флота.

В соответствии с программой занятий состоялись также посещения музеев подводной лодки «К-21» и авиации Северного флота.